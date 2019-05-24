Мимо Земли пролетит необычный астероид

25 мая мимо Земли пролетит астероид, диаметр которого достигает 1,32 километра, а скорость – 77 тысяч километров в час. Интересно, что этот астероид имеет собственный спутник.

Как пишет Naked science, астероид пролетит на расстоянии 5,18 миллиона километров от Земли.

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Что известно об астероиде? Небесное тело получило название 1999 KW4. Астероид обнаружили в 29 мая 1998 года. Он имеет собственный спутник, поэтому технически небесное тело обозначается как двойная система.

Существует ли опасность? Исследователи из Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории отнесли астероид к категории потенциально опасных. Однако, шанс, что он сойдет со своей орбиты и столкнется с Землей, минимален.

В следующий раз небесное тело сблизится с нашей планетой в 2036 году.

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