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Мобильный процессор AMD Ryzen 9 4900HS оказался более производительным, чем десктопные версии

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Еще в начале января компания AMD продемонстрировала возможности третьего поколения мобильных процессоров Ryzen. В ранних тестах семейство Ryzen 4000 показало значительную производительность, которая иногда даже превышала результаты десктопных моделей. Теперь же пользователям удалось протестировать флагман линейки – Ryzen 9 4900HS, – который показал впечатляющую мощность.

Деталі тесту

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В якості опонентів автори тесту вибрали моделі процесорів:

  • Ryzen 7 3700X, в якому вісім ядер і 16 потоків
  • Ryzen 9 3950X, оснащений 16 ядрами з 32 потоками.

Результати

За результатами тестування на платформі UserBenchmark Ryzen 9 4900HS зумів набрати 1 081 бал у 8-ядерному режимі, що перевищує показники десктопного Ryzen 9 3950X з 16 фізичними ядрами, повідомляє NotebookCheck.


Результати тесту процесора AMD Ryzen 9 4900HS

Результат Ryzen 9 3950X незначно, але все ж поступається мобільному чіпу – 1 053 в 8-ядерному режимі.

Ryzen 7 3700X показав ще більш скромний підсумок, набравши лише 929 балів. При цьому варто відзначити, що у флагманської (в межах тесту) десктопної моделі рівень TDP становить 105 Вт проти лише 45 Вт у Ryzen 9 4900HS.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно AMD Процессоры Гаджеты
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