Monobank выпустит детскую платежную карту

Украинский интернет-банк Monobank вскоре внедрит платежную карту для детей. Первая тысяча детских карточек должна появиться уже в начале следующего учебного года.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram отметил, что компания уже длительное время готовила этот проект.

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"После ваших отзывов не удержались и таки открыли проект детской карты. До начала учебного года должны успеть", – написал Гороховский.

Стоит добавить, что украинские банки "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк" и банк "Пивденный" тоже предлагают услуги детской карты.



Детская карта от "Ощадбанка"

Сейчас в приложении Monobank есть два банка-партнера: "Универсал Банк" и "Айбокс банк". А общее количество клиентов Monobank составляет 826 тысяч людей.

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