Мощные процессоры Intel Xeon W-3175 поступили в продажу: характеристики и цена

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Intel Xeon W-3175: характеристики и цена
Intel Xeon W-3175: характеристики и цена / Wccftech

Корпорация Intel объявила об официальном старте продаж мощного процессора Xeon W-3175. Как отмечает производитель, новинка предназначена для использования в рабочих станциях топового уровня и системах для энтузиастов.

Основные характеристики процессора. Intel Xeon W-3175 объединяет 28 вычислительных ядер с поддержкой многопоточности: таким образом, одновременно могут обрабатываться до 56 потоков инструкций, сообщает портал ServerNews.

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Номинальная тактовая частота составляет 3,1 ГГц. Технология Turbo Boost 2.0 позволяет повышать частоту одного из ядер до 4,3 ГГц. Благодаря разблокированному множителю пользователи смогут осуществлять разгон по своему усмотрению.

Процессор содержит встроенный шестиканальный контроллер оперативной памяти, поддерживающий модули DDR4-2666. В системе можно задействовать до 512 ГБ оперативной памяти.

Intel Xeon W-3175
Intel Xeon W-3175 обойдется в более, чем 80 тысяч гривен

Intel Xeon W-3175 имеет конструктивное исполнение LGA3647 (Socket P). Размер кэша составляет 38,5 МБ; количество линий PCI Express 3.0 - 44. Процессор имеет максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии в 255 Вт.

Цена нового процессора. Интересно, что для Intel Xeon W-3175 корпорация указала не оптовую стоимость, а рекомендуемую цену для конечных потребителей (RCP, Recommended Consumer Price): она составляет 2 999 долларов (около 83 300 гривен).

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Теги: Техно Цены Гаджеты Intel Процессоры
Источник: Техно
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