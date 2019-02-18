Mozilla разрабатывает виртуального помощника программиста, который прогнозирует баги

Известный производитель игр Ubisoft, а также компания Mozilla работают над созданием нейросети, которая бы помогала программистам в работе. Этот проект получил название Clever-Commit.

Как пишет hightech.plus, Искусственный Интеллект учился на кодах с ошибками. Поэтому во время работы над новым кодом ИИ будет прогнозировать потенциальные баги и предупреждать о них программиста.

Какая из этого польза. Как объяснили в Ubisoft, Clever-Commit поможет экономить время и работу программиста.

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"Clever-Commit отслеживает 6 ошибок из 10, сокращает время работы по поиску багов на 20%, а также экономит деньги – своевременное исправление ошибок на этапе разработки будет стоить дешевле, чем после релиза. Также это спасает репутацию компании", – пояснили разработчики игр.

В Mozilla отметили, что новая разработка позволит производителям уделять больше времени внедрению новых функций и созданию нового кода, а не чистить старый.

Clever-Commit будет экономить время и деньги

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