"Мы сделали лучший выбор", – Apple о возможных изменениях в MacBook
Сразу после выхода 16-дюймового MacBook Pro журналистам удалось пообщаться с старшим вице-президентом Apple по маркетингу Филом Шиллером. Он рассказал об изменениях, которые компания внесла в новый лэптоп.
Одно из самых распространенных вопросов среди покупателей ноутбуков Apple: появятся ли новые порты в линейке MacBook, которые дополнят уже существующие USB Type-C/Thunderbolt 3.
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Появление новых портов
В ходе интервью представитель отдела маркетинга Apple отметил, что рассчитывать на расширение набора интерфейсов пользователям не стоит, передает 9to5mac.
Возвращение слота для SD? Скорее всего нет. Мы провели много исследований и неоднократно задавали себе вопрос о множестве разъемов типа USB-A, HDMI, SD-ридеры. И пришли к выводу, что все больше наших покупателей используют USB Type-C и Thunderbolt в связи со значительным запасом производительности, высокой мощности, возможности зарядки,
– зявив Шиллер.
"Как компромисс для таких устройств, как считыватели SD-карт, есть адаптеры. После долгих исследований мы уверены, что сделали лучший выбор, отказавшись от многих типов портов", – добавил представитель Apple.
Аудиосистема
Топ-менеджер также отметил передовую акустическую систему нового MacBook с шестью динамиками. По его словам, "невозможно поверить, что этот звук исходит из ноутбука".
Интервью с Филом Шиллером – смотрите видео
Клавиатура
Переделала Apple и клавиатуру ноутбука, используя Scissors System (представляет собой два перекрестных механизма в виде ножниц, которые жестко крепятся к каркасу клавиатуры, или на саму клавишу, – ред.) – более надежный и неприхотливый в сравнении с "бабочкой" (он более равномерно распределяет уровень нажатия на кнопку и, по убеждению разработчиков, позволяет избежать большого количества ошибок при наборе текста).
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MacBook с сенсорным дисплеем
По поводу возможности появления ноутбуков с сенсорным дисплеем Шиллер сообщил, что компания никогда не выпустит такое устройство, поскольку для этих целей в ее линейке продуктов существует другой гаджет – iPad.
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