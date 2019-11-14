"Мы сделали лучший выбор", – Apple о возможных изменениях в MacBook

Сразу после выхода 16-дюймового MacBook Pro журналистам удалось пообщаться с старшим вице-президентом Apple по маркетингу Филом Шиллером. Он рассказал об изменениях, которые компания внесла в новый лэптоп.

Одно из самых распространенных вопросов среди покупателей ноутбуков Apple: появятся ли новые порты в линейке MacBook, которые дополнят уже существующие USB Type-C/Thunderbolt 3.

Читайте также: Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro: характеристики и цена

Появление новых портов

В ходе интервью представитель отдела маркетинга Apple отметил, что рассчитывать на расширение набора интерфейсов пользователям не стоит, передает 9to5mac.

Возвращение слота для SD? Скорее всего нет. Мы провели много исследований и неоднократно задавали себе вопрос о множестве разъемов типа USB-A, HDMI, SD-ридеры. И пришли к выводу, что все больше наших покупателей используют USB Type-C и Thunderbolt в связи со значительным запасом производительности, высокой мощности, возможности зарядки,

– зявив Шиллер.

"Как компромисс для таких устройств, как считыватели SD-карт, есть адаптеры. После долгих исследований мы уверены, что сделали лучший выбор, отказавшись от многих типов портов", – добавил представитель Apple.

Аудиосистема

Топ-менеджер также отметил передовую акустическую систему нового MacBook с шестью динамиками. По его словам, "невозможно поверить, что этот звук исходит из ноутбука".

Интервью с Филом Шиллером – смотрите видео

Клавиатура

Переделала Apple и клавиатуру ноутбука, используя Scissors System (представляет собой два перекрестных механизма в виде ножниц, которые жестко крепятся к каркасу клавиатуры, или на саму клавишу, – ред.) – более надежный и неприхотливый в сравнении с "бабочкой" (он более равномерно распределяет уровень нажатия на кнопку и, по убеждению разработчиков, позволяет избежать большого количества ошибок при наборе текста).

Читайте также: Какие бренды лучше продавались во время распродажи 11.11 на AliExpress

MacBook с сенсорным дисплеем

По поводу возможности появления ноутбуков с сенсорным дисплеем Шиллер сообщил, что компания никогда не выпустит такое устройство, поскольку для этих целей в ее линейке продуктов существует другой гаджет – iPad.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно