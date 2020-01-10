На CES 2020 представили круглый смартфон: фото, характеристики, цена

Несмотря на попытки производителей разнообразить дизайн смартфонов, большинство современных устройств похожи между собой. Вашингтонский стартап dTOOR анонсировал необычное устройство в круглом корпусе и с двумя аудиоразъемами.

Особенности дизайна

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Компактный смартфон под названием Cyrcle Phone формой корпуса напоминает огромные смарт-часы, оснащенные круглым дисплеем диагональю 3,45 дюйма с разрешением 800х800 пикселей.



Cyrcle Phone

Еще одной особенностью аппарата стало наличие сразу двух 3,5-миллиметровых аудиоразъемов для подключения наушников.

Непрямоугольный смартфон для непрямоугольных людей – новый Cyrcle Phone существует для того, чтобы стать источником вдохновения для мира, где вы можете быть собой,

– подчеркнули разработчики смартфона.

Другие характристики

Новинка получила два слота для SIM-карт, 4G-модем, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Из коробки модель работает под управлением стандартной Android 9, а приложения отображаются в традиционном "прямоугольном" формате – адаптировать интерфейс для круглого дисплея производитель обещает позже.

Для съемки фото и видео предусмотрена 13-мегапиксельная камера на задней крышке, на фронтальной панели расположен селфи-модуль с аналогичным разрешением.

Презентация круглого смартфона Cyrcle Phone – смотрите видео

Дата выхода и цена

Старт продаж необычного устройства намечен на первый квартал 2021 года по цене 700 долларов (около 17 тысяч гривен по курсу по состоянию на 10 января 2020 года).

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