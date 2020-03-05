На iPhone можно установить операционную систему Android 10

От Android-девайсов смартфоны Apple отличаются не только маркой процессора. "Яблочные" устройства привязаны к iOS, а если у вас появится желание перейти на операционку от Google нужно будет купить новый смартфон. Оригинальный выход из такой ситуации предложила команда разработчиков Correlium: они выпустили первую сборку актуальной версии Android для установки на iPhone.

Что известно о разработке

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Согласно описанию на странице проекта, неофициальный порт Android 10 можно установить на iPhone 7 и iPhone 7 Plus с помощью джейлбрейка, что открывает доступ к файловой системе гаджетов. При этом "зеленый робот" устанавливается на отдельный раздел накопителя, что не затирает оригинальные заводские файлы iOS.

Однако создатели сборника отмечают, что все операции по прошивке устройства пользователь проводит на свой страх и риск, при этом есть шанс превратить устройство в кирпич.

Недостатки

Кроме того, в силу специфичности аппаратной платформы Apple создателям прошивки пока не удалось обеспечить полную функциональность смартфона при смене ОС. В частности, в текущей сборке не работают камера, модуль сотовой связи и чип Bluetooth.



Как выглядит iPhone с ОС Android



Ожидается, что в перспективе авторы проекта исправят эти недоработки и даже реализуют возможность одновременной установки двух ОС на смартфон с возможностью переключения между ними.

Ознакомиться с текущим состоянием сборки и списком ее функциональных возможностей можно на сайте разработчиков.

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