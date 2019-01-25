На Луне нашли камень с Земли, которому миллиарды лет

113 Читати новину українською
На Луне нашли камень с Земли
На Луне нашли камень с Земли / syfy.com

Необычное открытие сделали ученые из Швеции, Австралии и США. Они провели анализ образцов лунного грунта, собранного во время миссии "Аполлон-14", и обнаружили там частицы материалов, которые не могли быть образованы на Луне.

Как пишет издание dt.ua, ученые предполагают, что этот минерал мог попасть на Луну с Земли. Они предполагают, что камень попал на спутник четыре миллиарда лет назад.

Читайте также: Сильный ветер повредил прототип ракеты Илона Маска

Как известно, запуск миссии "Аполлон-14" состоялся в 1971 году. Это была третья высадка на Луну, во время которой астронавт Эдгар Митчелл собрал образцы лунного грунта.

Сейчас ученые проанализировали эти образцы и предположили, что некоторые из них попали с Земли 3,9 миллиарда лет назад.

Как камень попал на Луну? Ученые предполагают, что около 3,9 миллиарда лет назад на Землю упал астероид, который выбил часть породы от нашей планеты и она полетела в космос. В то время Луна была в три раза ближе к Земле, поэтому можно предположить, что кусок породы попал на ее поверхность.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Луна Космос
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
24 января 21:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 569
Представили смартфон Vivo APEX 2019 полностью без кнопок и отверстий
24 января 17:17 Представили смартфон Vivo APEX 2019 полностью без кнопок и отверстий
655
Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) выходит на украинский рынок: цена
23 января 21:02 Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) выходит на украинский рынок: цена
473
Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
22 января 14:02 Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
128
#10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
21 января 21:04 #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
232
Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
21 января 13:08 Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
718
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук