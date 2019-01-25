На Луне нашли камень с Земли, которому миллиарды лет

Необычное открытие сделали ученые из Швеции, Австралии и США. Они провели анализ образцов лунного грунта, собранного во время миссии "Аполлон-14", и обнаружили там частицы материалов, которые не могли быть образованы на Луне.

Как пишет издание dt.ua, ученые предполагают, что этот минерал мог попасть на Луну с Земли. Они предполагают, что камень попал на спутник четыре миллиарда лет назад.

Читайте также: Сильный ветер повредил прототип ракеты Илона Маска

Как известно, запуск миссии "Аполлон-14" состоялся в 1971 году. Это была третья высадка на Луну, во время которой астронавт Эдгар Митчелл собрал образцы лунного грунта.

Сейчас ученые проанализировали эти образцы и предположили, что некоторые из них попали с Земли 3,9 миллиарда лет назад.

Как камень попал на Луну? Ученые предполагают, что около 3,9 миллиарда лет назад на Землю упал астероид, который выбил часть породы от нашей планеты и она полетела в космос. В то время Луна была в три раза ближе к Земле, поэтому можно предположить, что кусок породы попал на ее поверхность.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно