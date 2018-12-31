На NVIDIA подали иск в суд: в чем причина

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На NVIDIA подали позов до суду
На NVIDIA подали позов до суду / Фото из свободных источников

Падение спроса на видеокарты со стороны "киберстарателей" обернется для NVIDIA не только лишними складскими запасами графических чипов Pascal. На разработчика GPU подали коллективный иск в суд, в котором NVIDIA обвиняют в нарушении закона о ценных бумагах, а также распространении ложных заявлений, из-за которых пострадали инвесторы.

Об этом сообщает HardOCP.

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В частности, NVIDIA щеголяла тем, что "следит за рынком криптовалюты и способна по мере необходимости оперативно подстраивать свой бизнес", а также утверждала, что "любое снижение спроса на GPU со стороны майнеров не будет оказывать негативного влияния на бизнес компании из-за высоких потребностей игрового рынке".

Отметим, что иск подала американская юридическая фирма Schall Law, специализирующаяся на защите прав акционеров. Компания призывает всех тех, кто в период с 10 августа 2017 по 15 ноября 2018 потерял более 100 тысяч долларов на инвестициях в ценные бумаги NVIDIA, связаться с ней до 19 февраля.

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Теги: IT-бизнес Техно NVIDIA Видеокарти
Источник: Техно
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