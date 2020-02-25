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На улице в Киеве увидели Tesla Cybertruck

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Tesla Cybertruck в Киеве / Фото Fecebook/Анна Калинина

В Киеве увидели новый электропикап Tesla Cybertruck. Правда, это не полноценная машина, а только муляж, который везли на эвакуаторе. Этот прототип был разработан для чемпионата по киберспорту.

Фото Cybertruck опубликовала пользовательница Анна Калинина.

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Его разработала компания StarLight Scenery для чемпионата по киберспорту WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon по Dota 2.

"Машина не выглядит как декорация, потому что выполнена в полном размере, металлическая и способна двигаться. Но все же, это не та Tesla", – рассказали разработчики.

Что известно про Cybertruck

Это новый электрокар от Tesla, который получил очень необычный футуристический дизайн. Но главным его преимуществом производитель называет чрезвычайную прочность конструкции корпуса. По предварительным данным, массовое производство Cybertuck стартует в 2021 году.

Что касается стоимости, то базовая модификация Cybertruck будет стоить 39 900 долларов. А за топовую версию этого электрокара, которая появится только в 2022 году, нужно будет заплатить 69 900 долларов.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Cybertruck Tesla
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