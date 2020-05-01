На вершине Эвереста заработала связь 5G

С 31 апреля начала работать базовая станция 5G, сигнал которой покрывает вершину Эвереста. Базовая станция компании по телекоммуникациям China Mobile расположена в передовом лагере на высоте 6,5 тысячи метров.

О начале работы связи 5G на вершине самой высокой горы в мире сообщает издание Xinhua.

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Еще две станции раньше были построены на высотах 5,3 и 5,8 тысячи метров. Втроем они полностью покрывают сигналом гору Эверест на североном хребте и на вершине.

Ожидается, что базовая станция на 5,3 тысячи метров будет обслуживать площадь базового лагеря. Как только 5G будет в свободном доступе, альпинисты, туристы и местные жители смогут воспользоваться услугой на территории базового лагеря.

Базовые станции на 5,8 и на 6,5 тысячи метров над уровнем моря являются временными базовыми станциями, обеспечивающих охват сигнала через подъемный путь к вершине.

Что известно о горе Эверест?

Гора Эверест (также известная как Джомолунгма – мать мира или крыша мира) имеет высоту 8 тысяч 848 метров и является самой высокой в ​​мире. Она расположена на границе между Китаем и Непалом.



Северный хребет, о котором говорится в сообщении, расположен именно с китайской стороны горы. Правда, среди туристов более популярен "непальский путь".