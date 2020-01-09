В Украине может появиться единый налог для IT-шников: детали

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации совместно с Минцифры предложил новую модель налогообложения для IT-индустрии. Чиновники планируют ввести единый налог, который будут платить компании.

Что известно о нововведениях

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Согласно новой схеме налогообложения, с 4% до 7% от оборота будут платить компании, которые присоединились к этой инициативе. Ставка будет расти ежегодно на 1% (с 2020 по 2024 год), сообщает "Лига.Tech".

Кроме того, ІТшники, которые будут работать по новым условиям, будут обязаны платить ЕСВ с двух минимальных зарплат и военный сбор в размере 1,5%.

И нет, мы не уверены, что это единственное правильное решение. Но, проведя часы анализа, считаем это лучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, в которой будет работать не 200 000 юридически не связанных между собой ФЛП, а полноценные прозрачные компании,

– написал у себя в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Каковы условия присоединения к инициативе

Сейчас обсуждаются такие требования к тем, кто присоединяется к подобному режиму:

компания с количеством сотрудников более 10

доля экспорта в прибыли – более 75%

доля зарплатного фонда в себестоимости – более 75%

средняя зарплата – не менее 5 минимальных ЗП.

В первом полугодии, по данным Минцифры, в Украине работало 158 тысяч IT ФЛП с доходом 52,3 миллиарда гривен. При этом в Украине около 60 тысяч официально устроенных сотрудников IT-компаний, зарплатный фонд которых составлял лишь 6,5 миллиарда гривен в первом полугодии.

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