Нам должно быть стыдно: Зеленский рассказал, как Украина забыла о космонавте Каденюке

Президент Владимир Зеленский пожаловался, что почти через два года после смерти первого украинского космонавта Леонида Каденюка ему до сих пор не обустроили мемориала. По его мнению, такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда.

По словам главы государства, в Украине часто начинают ценить своих героев только после смерти, а иногда не ценят даже тогда, когда человека уже нет.

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Зеленский напомнил, что на прощании с Каденюком в 2018 году присутствовали политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца.

Кроме того, он отметил, что Каденюк для пробуждения экипажа "Колумбии" в 1997 году выбрал гимн Украины. Таким образом "Ще не вмерла Украина" впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля.

Президент заверил, что финансирование мемориала государство возьмет на себя. Об этом уже есть договоренность с правительством Гончарука.

Что известно о Леониде Каденюке

Леонид Каденюк – первый и до сих пор единственный космонавт Украины, который отправился в космос. Это историческое событие произошло 19 ноября 1997 года.

Каденюк совершил полет в составе американской команды на шаттле Columbia. Это был настоящий прорыв для Украины. После этого Украина по праву могла называться "космической державой". В космосе Каденюк пробыл до 5 декабря. Именно благодаря Каденюку украинский гимн прозвучал в открытом космосе.

После возвращения на Землю Каденюк не перестал интересоваться космосом. В июле 1999 года он стал внештатным помощником президента Кучмы по вопросам авиации и космонавтики. А в январе 2011 года стал советником Премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

Биография Леонида Каденюка: видео