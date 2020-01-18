NASA: дома на Марсе можно вырастить из грибов

Мико-архитектурный проект Исследовательского центра Эймса NASA только начинает свою работу, но космическое агентство возлагает на него большие надежды. Ученые уже сумели вырастить из грибов стулья и кирпичи. На очереди – полноценное жилье для колонистов.

Сейчас проекты строительства жилья для Луны или Марса напоминают улиток, которые таскают на себе весь свой дом – надежно, но требует огромных затрат энергии. Но есть и другие варианты – например, выращивать здания на месте из грибниц. В этом случае также нужно будет возвести легкий каркас, а грибы возьмут на себя остальную работу – нужно только поливать их водой, рассказывает New Atlas.

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Грибные дома на Марсе и Луне

Так можно будет изготавливать не только здания, но и мебель, и другие предметы интерьера. В 2018 году исследователи из Центра Эймса NASA представили первый прототип – стул из грибов, выращенный за две недели. Как только он был готов, его подвергли температурной обработке в печи, чтобы он стал чистым, сухим, функциональным и... мертвым.

Другие опыты показали, что кирпичи, сделанные с помощью грибов, древесины и отходов, лучше выдерживают нагрузки на изгиб, чем бетон, и лучше сопротивляются сжатию, чем бревна. Кроме того, они отлично защищают от шума и возгорания.



Грибные "кирпичи" крепкие, надежные и прочные

Растут грибы благодаря цианобактериям, которые поглощают солнечную энергию, перерабатывая воду и углекислый газ в кислород и в питательную для грибов материю.



Выращивание домов и мебели – удобное и эффективное решение в условиях других миров

Ученые лаборатории планируют создавать с помощью грибов трехуровневые жилища. Внутренний слой вырастет из грибницы. Следующий – из цианобактерий, которые будут производить кислород как для грибов, так и для колонистов. А внешний слой будет восстанавливаемым, изо льда. Его задача – защищать от радиации и обеспечивать бактерии водой.



Грибной блок, выращенный в лабораторных условиях

Для того, чтобы грибы не загрязнили среду планеты и не помешали биологам искать там жизнь, исследователи планируют изменить их гены так, чтобы они не могли выживать снаружи.

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