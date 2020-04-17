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NASA обнародовало план экспедиции по доставке марсианского грунта на Землю

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Исследователи NASA планируют доставить грунт с Марса на Землю / Exonews

Исследования Марса длятся не первый год – но ученые до сих пор не получили прямого доступа к поверхности Красной планеты. Наконец, агентство NASA представило амбициозный план по организации "службы доставки" образцов почвы, собранных роверами на Землю. Проект уже заочно назвали одним из самых сложных в истории космонавтики.

Об амбициозных планах NASA по дальнейшему исследованию поверхности Красной планеты рассказал издание TechCrunch.

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Детали проекта

Основную работу на поверхности Марса выполнит марсоход Perseverance, тестирование которого продолжается несмотря на пандемию COVID-19. Ожидается, что он будет готов к выполнению своей миссии уже в июле 2020 года. Используя буровую установку и заборник, ровер наполнит 30 небольших пробирок грунтом и сохранит их на борту.


Модель марсохода Perseverance / NASA

Затем запущенный в 2026 году космический корабль, который доберется до Марса лишь в 2028 году, приземлится в районе кратера Джезеро, где выпустит на поверхность второй марсоход и подготовит к пуску компактную ракету. После загрузки образцов она будет запущена на орбиту, где ее перехватит еще один корабль, который и доставит образцы на Землю.

Таким образом, получить грунт Марса для анализа ученые планируют до 2031 года. Впрочем, предложенная программа все еще находится на стадии концепта. Готового к реализации амбициозной затеи космического корабля пока что не существует – инженеры NASA только занимаются его проектированием.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Космос Марс NASA
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