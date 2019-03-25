NASA протестовало марсоход для миссии Mars 2020: эффектные фото

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NASA протестовало марсоход
NASA протестовало марсоход / jpl.nasa.gov

Команда инженеров Лаборатории реактивного движения в США провели тестирование марсохода для программы NASA Mars 2020. Ученые попытались воспроизвести все возможные сценарии посадки зонда на Марс, в частности, воссоздали возможность отказа одной или нескольких систем посадочного аппарата.

На официальном сайте NASA показали фото по отработке аппарата на стимуляторах.

В чем сложность. Компьютеры космического аппарата должны будут выполнить тысячи вычислений, чтобы безопасно спустить марсоход с помощью специальных маневров. И на все это будет всего 7 минут.

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При этом команда, которая будет работать на Земле, не сможет вмешаться и помочь. В NASA этот период для аппарата называют "семь минут террора". Это будет период, когда аппарат будет в находиться между входом в атмосферу и контактом с поверхностью Марса.

Марсохід готують для місії Mars 2020
Марсоход прошел сквозь "7 кругов террора"

Детали миссии Mars 2020, Как можно догадаться из названия, миссия стартует в следующем году. По предварительным данным, старт запланирован на июль. Именно в этот период Марс и Земля будут максимально близко друг к другу. Марсоход запустят на ракете Atlas с мыса Канарверал. По прибытии зонд должен сесть в кратере Jezero. Именно в этом кратере раньше обнаружили породы, которые оставались неизменными 3,6 млрд. лет. Есть предположение, что раньше там могло быть озеро.

NASA протестувало марсохід для місії Mars 2020
Марсоход запустят в июле 2020

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Теги: Техно Новости Техно NASA Марс Космос
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