Нашли новый способ следить за людьми: детали

Исследователи Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили новый способ слежки за человеком. Для этого ученые использовали сигнал Wi-Fi: он позволяет определить, находится ли человек в помещении или за стеной за пределами видимости.

Для этого инженерам понадобилось лишь несколько передатчиков с антеннами. Авторы проекта уверены, что такой метод может стать альтернативой камерам наблюдения, сообщает Digital Trend.

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Как это работает? Излучаемые Wi-Fi роутером радиосигналы позволяют буквально "видеть сквозь стены". Исследователи воспользовались особенностью таких волн, поскольку они не проходят сквозь тело человека.

Настроив несложную установку из излучателя и приемника Wi-Fi сигнала, инженеры сумели определить, когда именно человек проходит за стеной.

Как работает новая технология – смотрите видео

Перспективы технологии. При должном подходе технология позволит идентифицировать личность человека и его поступь, которая также относится к уникальным идентификаторам. Сопоставив видеосъемку с выявлением человека по Wi-Fi, можно убедиться, что это одна и та же личность.

Где ее будут применять? Сейчас ученые планируют доработать алгоритм идентификации для его дальнейшего применения в полиции, охранных системах автомобилей и других отраслях.

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