Не iPhone: в Apple рассказали, какой продукт принес рекордную прибыль

Компания Apple опубликовала отчет о финансовых результатах по итогам работы во втором квартале фискального 2020 года (завершился 28 марта). Очевидно, что произошло падение продаж смартфонов, но от фирменных сервисов компания получила рекордную прибыль.

Как пишет издание The Verge, несмотря на кризис через коронавирус, в целом компания смогла нарастить выручку на 1% – до 58,3 миллиарда долларов. Этот показатель выше, прогнозов аналитиков, которые говорили про 53,8 миллиарда долларов прибыли.

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Что касается продаж девайсов компании, то практически все устройства показывали снижение продаж. Исключением стали лишь AirPods и Apple Watch, которые продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А вот фирменные сервисы компании, такие как стриминговая платформа Apple TV Plus, сервис переплаты видеоигр Apple Arcade, музыкальный сервис Apple Music и т.д., обеспечили компании рекордную прибыль. Это очевидно, ведь большинство людей сейчас сидят дома и ищут развлечения.

В целом эти сервисы принесли компании совокупный доход в размере 13,3 миллиарда долларов. Для сравнения, во втором квартале предыдущего финансового года сервисы сгенерировали выручку 11,5 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала фискального 2020 года компания Apple получила чистую прибыль в размере 11,2 миллиарда долларов, что несколько меньше показателя прошлого года – 11,6 миллиарда долларов.

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