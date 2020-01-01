Нейросеть будет обучаться благодаря человеческим эмоциям: как это работает

Во время общения люди выражают разные эмоции, и по мимике собеседника практически всегда можно понять - это положительное проявление или негативное. Компания Microsoft работает над нейросетью, которая будет ориентироваться именно на мимику пользователя во время обучения.

Современные нейросети используют обучение с подкреплением. Так, каждый раз, выполняя задачу или ее часть правильно, компьютер получает сигнал об этом и способен переориентировать свой алгоритм, сообщает Venturebeat.

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Что известно о новой разработке

Новая логика вознаграждения будет основана на взаимодействии с эмоциями человека. Искусственный интеллект будет задействовать камеры, определяя, улыбается владелец устройства или нет. Заметив улыбку, система получит внутреннее вознаграждение.

В конечном итоге принципы взаимодействия с пользователем станут гибкими, основываясь на эмоциональной оценке качества работы алгоритма.



Як працює новий метод навчання

Преимущества такого обучения

Для проверки эффективности методики алгоритм при прохождении цифрового трехмерного лабиринта ориентировался на эмоции человека, который за ним наблюдал. По результатам исследования, при использовании новой методики эффективность ИИ в решении поставленной задачи повысилась на 46%, а количество ошибок, наоборот, уменьшилось на 29%.

Разработчики сообщают, что добились своей главной задачи, продемонстрировав, что обучение с обратной связью в виде эмоциональных сигналов приводит к повышению производительности.

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