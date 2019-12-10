Нейросеть NVIDIA научилась "оживлять" 3D объекты с фотографий

Современные видеокарты с легкостью рисуют 3D-картинку на экране монитора, но для быстрого создания трехмерной модели из 2D-изображения их производительности недостаточно. Компания NVIDIA решила эту проблему популярным способом с помощью искусственного интеллекта.

Нейросеть компании способна "дорисовать" недостающие части двухмерных рисунков, превращая их в полноценные объемные изображения. В перспективе технология сможет создавать целые виртуальные миры из обычных рисунков за доли секунды, сообщает Thenextweb.

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Как работает нейросеть

Алгоритм под названием DIB-R может прогнозировать, как 2D-изображение будет выглядеть в трех измерениях – он рассчитывает освещение, текстуру и глубину будущей объемной модели. По заявлению разработчиков, механизм работы ИИ можно сравнить с особенностями человеческого зрения, которые позволяют "превратить" видимое глазами изображение в стереоскопическую картинку.



Работа алгоритма DIB-R

По словам представителей NVIDIA, новая технология будет нужна не только в игровой и мультимедийной отраслях, но и поможет автономным роботам безопасно взаимодействовать с окружающей средой, позволяя им "чувствовать" глубину пространства.

Представьте, что вы можете сделать фото, на основе которого сформируется 3D-модель. Это означает, что вы можете взглянуть на сцену, снимок которой сделали, с разных ракурсов. Вы можете взять старые фотографии вашей фотоколлекции, превратить их в 3D-сцены и изучать их, как будто вы там присутствуюте,

– заявил глава подразделения ИИ NVIDIA Санья Фидлер.

Разработчики алгоритма утверждают, что DIB-R может преобразовывать 2D-изображения животных в реалистичное 3D-изображение менее чем за секунду. В перспективе возможность рендера трехмерных объектов и миров по фотографиям может привести к появлению новых способов создания контента, включая дизайн игр с открытым миром вроде Skyrim или Grand Theft Auto.

Когда появится алгоритм

Дата релиза версии алгоритма для разработчиков пока не объявлена. Более подробно ознакомиться с особенностями работы DIB-R можно в официальном блоге NVIDIA.

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