Необычный дизайн iPhone XI рассекретили инсайдеры

Инсайдер под псевдонимом OnLeaks опубликовал эксклюзивные рендеры неанонсированного iPhone XI. Ключевой особенностью новинки может стать необычный фотомодуль с нетипичным для Apple количеством сенсоров.

Об этом сообщает 4PDA.

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Тройной модуль камеры современных смартфонов, как правило, представлен вытянутыми в ряд объективами. Но, согласно опубликованными концепт-рендерами, у дизайнеров Apple другие взгляды на компоновку объективов.

На изображениях четко видно квадратную площадку на задней панели смартфона с нелинейным расположением сенсоров и LED-вспышкой из четырех светодиодов.

Концепт-рендер iPhone XI – смотрите видео

OnLeaks утверждает, что iPhone 2019 года все еще находится на этапе разработки, и до релиза дизайн гаджета может претерпеть некоторые изменения. Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить три новых iPhone: бюджетный вариант и два флагмана, которые изменят iPhone Xs и iPhone Xs Max.

Неизвестно, какая именно модель представлена на рендере, но скорее всего, речь идет об одной из старших моделей. Несмотря на то, что до анонса iPhone XI осталось около девяти месяцев, дизайн аппарата также подтвердил другой известный инсайдер IceUniverce, чьи прогнозы часто оправдывались.

Компания Apple утечку официально никак не прокомментировала. Релиз новой линейки iPhone, по традиции, должен состояться в сентябре этого года.

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