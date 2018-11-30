Неожиданное решение: Xiaomi рассказала об особенностях задней крышки смартфона Mi 8 Lite

Еще в сентябре компания Xiaomi представила свой флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 Lite, который получил интересный дизайн. Отметим, задняя панель девайса имеет градиентное окрашивание.

Об этом сообщает prostotech.com.

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Xiaomi Mi 8 Lite стал первым смартфоном китайской компании, получившим градиентную заднюю панель. Однако Xiaomi только сейчас рассказала об особенностях создания такого эффекта цвета на задней панели.



Градиентная расцветка Xiaomi Mi 8 Lite

Как выяснилось, на самом деле задняя панель Xiaomi Mi 8 Lite прозрачная. Разработчики утверждают, что для создания эффекта градиентной окраски был применен очень сложный технологический процесс. На стеклянную заднюю панель смартфона наносятся несколько слоев покрытия различной толщины. В результате таких физических явлений, как интерференция, дифракция и других, человеческий глаз видит переливы цветов.



Задняя панель Xiaomi Mi 8 Lite на самом деле прозрачная

Xiaomi также утверждает, что вы можете снять заднюю панель смартфона, чтобы лично убедиться в сказанном, однако это не рекомендуется, поскольку вы можете потерять гарантию.

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