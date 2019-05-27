Неприятность с ракетой "Союз": на старте в нее попала молния
Во время запуска космического аппарата Глонасс-М с российского космодрома Плесецк возникла проблема. В ракету-носитель “Союз-2.1 б”, которая должна была запустить корабль, попала молния.
Как пишет российское издание РИА-новости, об этом заявил начальник космодрома Плесецк Николай Нестечук.
При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии.
Читайте также: Над Украиной пролетели десятки спутников Илона Маска: увлекательные фото и видео
Последствия. К счастью, обошлось без сбоев в работе – вся техника отработала штатно. В результате спутник вышел на орбиту без отставания во времени.
Запуск ракеты Союз-2.1 б выполнили 27 мая в 09:23 по киевскому времени. Космический аппарат Глонасс-М успешно вывели на орбиту.
Что известно об аварии с ракетой "Союз?
11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавта выжили – они должны были отправиться на МКС, чтобы заменить действующий штат. 3 декабря состоялся повторный запуск, и корабль с компандой на борту успешно достался МКС.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Выбор редакции
-
Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидатсегодня , 21:07
-
Альянсы Wi-Fi и SD прекратили сотрудничество с Huawei: как это повлияет на пользователейсегодня , 18:06
-
Над Украиной пролетели десятки спутников Илона Маска: захватывающие фото и видеосегодня , 12:01