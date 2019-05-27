Неприятность с ракетой "Союз": на старте в нее попала молния

Во время запуска космического аппарата Глонасс-М с российского космодрома Плесецк возникла проблема. В ракету-носитель “Союз-2.1 б”, которая должна была запустить корабль, попала молния.

Как пишет российское издание РИА-новости, об этом заявил начальник космодрома Плесецк Николай Нестечук.

При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии.

Читайте также: Над Украиной пролетели десятки спутников Илона Маска: увлекательные фото и видео

Последствия. К счастью, обошлось без сбоев в работе – вся техника отработала штатно. В результате спутник вышел на орбиту без отставания во времени.

Запуск ракеты Союз-2.1 б выполнили 27 мая в 09:23 по киевскому времени. Космический аппарат Глонасс-М успешно вывели на орбиту.

Что известно об аварии с ракетой "Союз?

11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавта выжили – они должны были отправиться на МКС, чтобы заменить действующий штат. 3 декабря состоялся повторный запуск, и корабль с компандой на борту успешно достался МКС.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно