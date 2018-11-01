Netflix показала свое видение "Ведьмака": видео

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Netflix показала свое видение "Ведьмака"
Netflix показала свое видение "Ведьмака" / Фото из свободных источников

Компания Netflix показала первый тизер будущего сериала о Ведьмаке. Главный актер Генри Кавилл впервые появился в образе культового героя романов и игр, однако, похоже, не всем это понравилось.

Об этом сообщает 4PDA.

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В официальном аккаунте Netflix появился анонс шоу, которое уже давно будоражит умы поклонников "Ведьмака". Все, конечно, переживали за каст и сюжет, но ничуть не меньше фанатов волновал вопрос костюмов и декораций.

Хватит ли бюджетов на достойные наряды? Смогут ли художники создать атмосферные декорации? Сумеют ли гримеры превратить вчерашнего Супермена в брутального и потрепанного жизнью Геральта? И если первые вопросы пока остаются без ответа, то оценить Генри Кавилла в роли можно уже сейчас.

Как будут выглядеть другие актеры в амплуа их персонажей пока неясно. Фанаты, например, уже выразили опасения, что даже с макияжем Аня Чалотра не будет похожа на книжную и игровую Йеннифер. Пока, к сожалению, остается только ждать.

Тизер сериала "Ведьмак" от Netflix – смотрите видео

 

Отметим, премьера сериала состоится в 2019 году, однако до этого времени Netflix наверняка позволит зрителям заглянуть за кулисы и покажет полноценный трейлер.

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Теги: Техно Кино Игры
Источник: Техно
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