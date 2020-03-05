Никакой революции: криптовалюта Цукерберга станет очередным конкурентом PayPal

Результатом нескольких месяцев жесткого давления со стороны регуляторов и конгресса США стал отказ компании Facebook и ее партнеров от плана запустить свою глобальную криптовалюту Libra.

Концепцию проекта пришлось радикально поменять – теперь речь идет о запуске по сути мультикошелька, который будет принимать исключительно официальные валюты Центробанков, на первом этапе – доллары и евро. В результате революционная на начальном этапе Libra превратится в очередного конкурента PayPal.

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Цифровая валюта будущего

Когда в Facebook впервые заговорили о проекте Libra, говорилось о создании единой глобальной цифровой валюты. Любой человек, особенно из тех 1,7 миллиарда пользователей Facebook, у кого нет банковского счета, мог бы послать деньги в любую точку мира так же просто, как отправить текстовое сообщение.

Через восемь месяцев, после того, как эта идея натолкнулась на жесткую критику и сопротивление американских регуляторов и законодателей, Facebook и Libra Association решили изменить концепцию. Об этом Bloomberg сообщили три информированные персоны.

Новая жизнь Libra

Консорциум обдумывает реорганизацию Libra – она станет в первую очередь платежной сетью, которая будет принимать разную валюту, в том числе, выпущенную Центробанками. Вскоре компания выступит с официальным объяснением по этому поводу.

Если обновленная Libra станет платежной сетью, а не единственной криптовалютой, обычный пользователь не заметит разницы между ней и уже имеющимися вариантами, как те, что предлагает PayPal и многочисленные финтех-стартапы.

Когда проект увидит свет

Цифровой кошелек Calibra, который должен был появиться этим летом, теперь станет доступен в октябре, и не во всем мире сразу, как планировалось ранее, а в тех странах, основную валюту которых будет поддерживать Libra. Это замедлит распространение кошелька и не позволит реализовать изначально заявленную возможность мгновенного перевода в любую точку мира.

Кроме того, став еще одним конкурентом PayPal, платежный сервис Facebook так и не сможет дотянуться до тех 1,7 миллиарда пользователей, у которых нет банковских счетов. Никакой революции здесь тоже не будет, регуляторы ее не допустят.

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