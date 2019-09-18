Никакой тайны: непредставленный Google Pixel 4 показали на Таймс-сквер
На главной площади Нью-Йорка – Таймс-сквер появился огромный банер с будущей новинкой – смартфоном Google Pixel 4 в оранжевом цвете (Coral). Таймс-сквер – известна большим количеством очень дорогой наружной рекламы.
Как передает TechRadar, на плакате добавлена надпись "Hey Google, set a reminder for October 15" (Привет Google, поставь напоминание на 15 октября).
Этот слоган намекает, что презентация Made by Google состоится 15 октября, где должны представить новые смартфоны.
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Что еще известно? Слухи о предстоящей новинке от Google не стихают уже более полугода. По слухам, Pixel 4 получит поддержку двух SIM-карт. Также в сети неоднократно появлялись фото Google Pixel 4, который получил квадратный модуль камеры.
Презентация состоится 15 октября
Также в сети появились данные о диагонали Google Pixel 4 и Pixel 4 XL – их размеры составят 5,7 и 6,3 дюйма. Емкость аккумулятора — 2800 и 3700 мАч в меньшем и большем по размеру смартфоне соответственно.
Новое поколение смартфона Google Pixel должны представить уже осенью. По слухам, новинка получит уникальную функцию – управление жестами. Как работает новая функция, показали на видео.
Ранняя утечка Google Pixel 4
Кроме того, по слухам новинка получит интересную фишку – систему, которая поможет управлять смартфоном с помощью жестов. Это технология Motion Sense, работающая по принципу Face ID. Разработчики обещают, что она учится, чтобы в будущем выбирать "все больше пользовательских жестов, чтобы расширять свой словарь".
О цене пока ничего не известно. больше узнаем 15 октября.
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