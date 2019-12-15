Nike готовит блокчейн-кроссовки: детали

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Nike готовит блокчейн-кроссовки / Фото из открытых источников

Ранее компания Nike уже представила кроссовки, которые сами завязывают шнурки и модель с голосовым управлением. Согласно новому патенту, американский производитель работает над блокчейн-кроссовками CryptoKicks.

Детали о разработке

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В патенте описывается система, в которой технология блокчейн может использоваться для прикрепления криптографически защищенных цифровых сведений к физическому продукту. В данном случае речь идет о кроссовках, сообщает The Next Web.

Идея состоит в отслеживании настоящего владельца и проверки подлинности обуви.


Как будут работать новые кроссовки

Предполагается, что при покупке CryptoKicks пользователь вместе с кроссовками получает криптографический токен, прикрепленный к уникальному идентификатору конкретной пары обуви.

При перепродаже кроссовок передаваться может как их физическая версия, так и отдельно цифровой токен, который хранится в специальном криптохранилище.

Игра от Nike

В Nike также разработали игру по аналогии со знаменитыми "КриптоКотятамы". Ее идея заключается в комбинировании цифровых версий кроссовок с целью создания новых вариантов, которые впоследствии можно превратить в настоящую пару обуви.


Суть игры от Nike

Дата выхода

На данный момент это только патент, но не исключено, что Nike выпустит CryptoKicks в рамках эксперимента.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Разработки Криптовалюта Новости Техно Техно Интернет
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