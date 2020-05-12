Nokia 125 и Nokia 150: кнопочные телефоны с батареей до нескольких недель работы

Бренд Nokia выпустил новые кнопочные телефоны. Как отмечает производитель, эти устройства просты, удобны в использовании и выносливые. Новые модели получили названия Nokia 125 и Nokia 150 и могут похвастаться автономностью до нескольких недель.

Как говорит производитель HMD Global, в состав которого входит бренд Nokia, новая модель Nokia 125 является самым доступным телефоном с экраном диагональю 2,4 дюйма.

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Характеристики Nokia 125

Он имеет размеры 132x5,5x15 мм, а вес составляет 91,3 грамма. Устройство оснащено съемным аккумулятором емкостью 1020 мАч.

Телефон оснащен камерой VGA со вспышкой. Также он имеет FM-радио и классическую игру "Змейка".

Nokia 125 / hmdglobal.com

Характеристики Nokia 150

Nokia 150 (2020) стал обновленной версией модели 2016 года. Размеры телефона – 132x50,5x15 мм, а вес – 90,5 граммов. Он получил MP3-плеер и одну камеру VGA со вспышкой, а также слот под карту памяти емкостью до 32 ГБ. Аккумулятор имеет емкость вместимостью 1020 мАч.



Обновленная версия Nokia 150 / hmdglobal.com

Цена

Nokia 150 поступит в продажу по цене 29 долларов (почти 800 гривен).

тоимость модели Nokia 125 составляет 24 доллара (650 гривен).

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