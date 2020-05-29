Nokia представила два новых "бюджетника" на Android 10

Бренд Nokia расширил ассортимент своих смартфонов выпуском новинок под названиями Nokia C5 Endi и Nokia С2. Устройства под управлением Android 10 дебютировали в начальной фирменной линейке и примечательны доступной ценой.

24 канал ознакомился с характеристиками и особенностями бюджетных новинок от Nokia.

Не пропустите Возвращение легенды: обновленная Nokia 5310 Xpress Music поступила в продажу в Украине

Nokia C5 Endi

Гаджет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600х720. Корпус смартфона выполнен из поликарбоната, который, как уверяет производитель, обеспечивает хорошую защиту при минимальном весе.

Новинка построена на базе мобильной платформы MediaTek Helio P22 и оснащается 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD.



Смартфон Nokia C5 Endi

Тройная основная камера состоит из датчиков на 13,5 и 2 Мп, разрешение фронтального модуля составляет 8 мегапикселей. Nokia C5 Endi получил аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой блоков питания мощностью до 10 Вт. Работает новинка под управлением ОС Android 10.

Nokia C2

Второй смартфон представлен в двух модификациях под названиями Tava и Tennen, которые отличаются только расцветкой корпуса. Обе версии получили 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения, а также тыльную камеру с датчиками на 8 и 2 Мп.



Смартфон Nokia C2 Tava



Смартфон Nokia C2 Tennen

5-мегапиксельная фронталка, помимо основной функции, выполняет также роль сенсора для разблокировки – устройства лишены аппаратного сканера отпечатков пальцев. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч.

Интересно Nokia 125 и Nokia 150: кнопочные телефоны с батареей до нескольких недель работы

Цены

Стоимость Nokia C5 Endi в США – 169,99 долларов (4 542 гривны), старт продаж смартфона запланирован на 5 июня. Nokia C2 Tava обойдется в 109,99 долларов (2 939 гривен) и будет доступен с 28 мая. Что касается Nokia C2 Tennen, то он оценен производителем в 69,99 долларов (1 870 гривен). В розницу эта модель попадет 15 июня 2020 года.