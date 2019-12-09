Новая функция Android сэкономит время пользователя

Чтобы пользователи не отвлекались от основной работы, разработчики компании Google добавили в свою операционную систему интересную функцию. Ее назвали Focus mode и она стала доступной для Android 9 и 10 версии.

Новая функция помогает сконцентрироваться на нужных пользователю задачах, не отвлекаясь на другие приложения, которые могут помешать, рассказали в Google.

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Режим фокуса

Focus Mode, является частью "Цифрового благополучия". Эта функция Android позволяет контролировать, сколько пользователь проводит времени, глядя в экран смартфона, и регулировать его.

В "Режиме фокуса можно временно приостанавливать работу приложений, которые отвлекают уведомлениями. Кроме того пользователь может выбрать программы, которые система временно заблокирует и не позволит открыть. Активировать режим можно вручную или по расписанию – например, в будние дни с 9 до 17 часов.



Новая функция Android – Focus mode

Также можно временно выйти из этого режима, чтобы воспользоваться заблокированным приложением, которое нужно именно сейчас.

Новая функция доступна на всех смартфонах с Android 9 и 10, где присутствует раздел "Цифровой благосостояние" (Digital Wellbeing).

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