Новая хакерская схема: жертву шантажируют ее "интимным видео" во время просмотра порно

Во время карантина хакеры начали новую волну мошенничества в интернете. Киберпреступники прибегли к шантажу, угрожая пользователям распространить их интимный контент, если они не заплатят "выкуп".

Об этом рассказали эксперты международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET. При этом "выкуп" нужно заплатить в криптовалюте.

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Детали

"Злоумышленники рассылают сообщения, в которых говорится, что устройство пользователя инфицировано, при этом сам владелец девайса был снят на видео во время просмотра интимного контента. За то, чтобы видео не было обнародовано, киберпреступники требуют уплатить определенную сумму", – говорят эксперты ESET.

В компании добавляют, что этот метод не нов, ранее мошенники тоже прибегали к такому методу выманивания средств. Однако, новая волна подобного онлайн-мошенничества стартовала 8 или 9 апреля.

Сначала киберпреступники присылают письмо с одним из старых паролей пользователя, который, вероятно, был похищен во время одной из масштабных утечек данных.

Позже мошенники утверждают, что во время посещения порносайтов оборудование было инфицировано вредоносным программным обеспечением. Поэтому именно это, будто бы, позволило преступникам получить пароль жертвы, доступ к ее настройкам, а также снять ее на видео во время просмотра этого интимного контента.

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"Киберпреступники получали пароли не благодаря компрометации устройств пользователей. Все исследования указывают на то, что в мошеннической схеме использовались данные, полученные во время больших утечек данных, которые, к сожалению, не редкость", – добавили в ESET.

Как действовать пострадавшему

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что на самом деле у киберпреступников нет видео или других материалов интимного плана.

"Вы можете ввести в любой поисковой системе слово "афера" вместе с фразой из электронного письма злоумышленников. Вероятно, вы сможете найти много примеров подобных мошенничеств, проанализированных исследователями и экспертами в этой области", – говорят эксперты.

Конечно, платить "выкуп" не нужно. А вот сменить пароли не помешало бы.

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