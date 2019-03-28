Новая прошивка Xiaomi MIUI 11: какие смартфоны получат обновление

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Какие смартфоны получат обновление прошивки
Какие смартфоны получат обновление прошивки / portaltele.com.ua

Компания Xiaomi уже через несколько дней официально представит обновленную версию прошивку MIUI 11. Но уже сейчас стало известно, какие смартфоны получат обновление.

В сообществе Miot.ua опубликовали широкий список смартфонов, которые до конца года получат обновление прошивки.

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Правда, этот список не окончательный. Поэтому если пользователь Xiaomi не найдет в перечне свою модель, расстраиваться пока не стоит.

Смартфоны линейки Mi

  1. Mi 9
  2. Mi MIX 2
  3. Mi MIX
  4. Mi 6X
  5. Mi 6
  6. Mi Note 2
  7. Mi Note 3
  8. Mi 5X
  9. Mi 5c
  10. Mi 5s
  11. Mi 5s Plus
  12. Mi Max 2
  13. Mi Max
  14. Mi Max 3
  15. Mi Play
  16. Mi 8

Смартфоны линейки Redmi

  1. Redmi 5 Plus
  2. Redmi 4
  3. Redmi 4A
  4. Redmi 4X
  5. Redmi 3S / 3X
  6. Redmi Note 5A
  7. Redmi Note 4
  8. Redmi Note 4X
  9. Redmi Note 6
  10. Redmi Note 6 Pro
  11. Redmi S2
  12. Redmi Note 5
  13. Redmi Note 5 Pro
  14. Redmi 6
  15. Redmi 6A
  16. Redmi 6 Pro
  17. Redmi 5
  18. Redmi 5A

Что новенького. Как сообщили в компании, новая версия прошивки будет базироваться на нынешней. При этом пользователей будут ждать улучшения.

В частности, прошивка получит новые иконки и уведомления. Также появится темный режим интерфейса. Кроме того, должен появиться режим жесткого энергосбережения. При его активации, пользователю будут доступны только звонки и отправка SMS.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi
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