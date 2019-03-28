Новая прошивка Xiaomi MIUI 11: какие смартфоны получат обновление

Компания Xiaomi уже через несколько дней официально представит обновленную версию прошивку MIUI 11. Но уже сейчас стало известно, какие смартфоны получат обновление.

В сообществе Miot.ua опубликовали широкий список смартфонов, которые до конца года получат обновление прошивки.

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Правда, этот список не окончательный. Поэтому если пользователь Xiaomi не найдет в перечне свою модель, расстраиваться пока не стоит.

Смартфоны линейки Mi

Mi 9 Mi MIX 2 Mi MIX Mi 6X Mi 6 Mi Note 2 Mi Note 3 Mi 5X Mi 5c Mi 5s Mi 5s Plus Mi Max 2 Mi Max Mi Max 3 Mi Play Mi 8

Смартфоны линейки Redmi

Redmi 5 Plus Redmi 4 Redmi 4A Redmi 4X Redmi 3S / 3X Redmi Note 5A Redmi Note 4 Redmi Note 4X Redmi Note 6 Redmi Note 6 Pro Redmi S2 Redmi Note 5 Redmi Note 5 Pro Redmi 6 Redmi 6A Redmi 6 Pro Redmi 5 Redmi 5A

Что новенького. Как сообщили в компании, новая версия прошивки будет базироваться на нынешней. При этом пользователей будут ждать улучшения.

В частности, прошивка получит новые иконки и уведомления. Также появится темный режим интерфейса. Кроме того, должен появиться режим жесткого энергосбережения. При его активации, пользователю будут доступны только звонки и отправка SMS.

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