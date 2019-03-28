Новая прошивка Xiaomi MIUI 11: какие смартфоны получат обновление
Компания Xiaomi уже через несколько дней официально представит обновленную версию прошивку MIUI 11. Но уже сейчас стало известно, какие смартфоны получат обновление.
В сообществе Miot.ua опубликовали широкий список смартфонов, которые до конца года получат обновление прошивки.
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Правда, этот список не окончательный. Поэтому если пользователь Xiaomi не найдет в перечне свою модель, расстраиваться пока не стоит.
Смартфоны линейки Mi
- Mi 9
- Mi MIX 2
- Mi MIX
- Mi 6X
- Mi 6
- Mi Note 2
- Mi Note 3
- Mi 5X
- Mi 5c
- Mi 5s
- Mi 5s Plus
- Mi Max 2
- Mi Max
- Mi Max 3
- Mi Play
- Mi 8
Смартфоны линейки Redmi
- Redmi 5 Plus
- Redmi 4
- Redmi 4A
- Redmi 4X
- Redmi 3S / 3X
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 6
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi S2
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi 6
- Redmi 6A
- Redmi 6 Pro
- Redmi 5
- Redmi 5A
Что новенького. Как сообщили в компании, новая версия прошивки будет базироваться на нынешней. При этом пользователей будут ждать улучшения.
В частности, прошивка получит новые иконки и уведомления. Также появится темный режим интерфейса. Кроме того, должен появиться режим жесткого энергосбережения. При его активации, пользователю будут доступны только звонки и отправка SMS.
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