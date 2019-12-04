Новая технология позволит молниеносно быстро заряжать смартфоны

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/ smartelectronics.online

Вас устраивает скорость зарядки вашего смартфона? Хотелось бы быстрее, не так ли? А если мы вам скажем, что уже совсем скоро скоростные зарядки смогут заряжать смартфон до 80 процентов всего за 1 минуту? Такую технологию презентовали ученые из Китая.

Если не вспоминать наиболее бюджетные модели, почти все смартфоны поддерживают хотя бы 18 Вт зарядки. Действующим лидером скорости заряда является 65 Вт зарядка в Oppo Reno Ace. Больше всего здесь выделилась компания Xiaomi, которая анонсировала создание скоростной зарядки мощностью 100 Вт. Однако ученые из Китая пошли еще дальше, сообщает Gizchina.

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На Глобальном форуме выпускников Пекинского университета 1 декабря профессор Хуан Юньхуй из Университета науки и техники Китая представил свои результаты исследований.
Оказывается, они разработали технологию, которая заряжает смартфон до 80% всего за 1 минуту. Впервые об этой технологии стало известно еще в 2014 году. Именно ее использовала компания Huawei в своих смартфонах и других гаджетах.

В то же время в официальном заявлении не прозвучало никакой информации, которая конкретно указывала бы на емкость аккумулятора, который принимал участие в испытаниях. Впрочем, стоит отметить, что профессор пытался объяснить, что говорится именно о современных объемах аккумуляторных батарей.

Технология

Представленная технология основана на разработках китайских ученых в сфере композитных электродных материалов.

Известно, что автору концепции присудили второй приз Национального фонда естественных наук Китая в 2016 году.

К сожалению, других характеристик анонсированных устройств заявлено не было. Также разработчики не раскрыли сроков, когда можно будет увидеть воочию революционную технологию в сфере зарядных устройств.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно
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