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Новая технология позволит получить дешевое и чистое электричество из воздуха

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Иллюстративное изображение работы материала / UMass Amherst / Yao and Lovley labs

Устройство Air-gen, созданный американскими инженерами, это генератор электричества, состоящий из пленки с белковыми проводами. Он способен работать месяцами, в том числе в темноте и в закрытых помещениях. В будущем такая технология сможет заряжать все домашние электроприборы, которые не подключены в сеть.

Новая технология разработана специалистами Массачусетского университета в Амхерсте. Она использует природный белок, выращенный с помощью протеобактерий Geobacter, для получения электричества из влаги в воздухе, рассказывает Phys.org.

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Что известно о новой разработке

Это возобновляемый, чистый и дешевый метод, который демонстрирует лучшие результаты при относительной влажности 45%, но может работать даже в таких засушливых местах, как пустыня Сахара. Его преимущества перед солнечной или ветровой энергией в том, что он не зависит от погодных условий и работает даже в помещении.

Как это работает

Для работы Air-gen нужна только тонкая пленка из белковых нанопроводов толщиной менее 10 микрон. Подложка пленки состоит из электрода, а электрод меньшего размера частично покрывает пленку сверху. Она впитывает водяную пыль из атмосферы.

Сочетание электропроводности и химии протеиновых проводов, а также поры между проводами создают условия, генерирующие электрическое напряжение в течение минимум двух месяцев.

Как можно применить Air-gen

По словам изобретателей, такой генератор может питать небольшие электроприборы. В планах ученых – создание небольшого "пластыря" из нанопроводов, который будет обеспечивать энергией носимые медицинские устройства, фитнес-трекеры и смарт-часы, которым не понадобятся, в таком случае, аккумуляторы.

Но конечная цель инженеров – создание масштабной системы питания. Например, краски, которую можно было бы нанести на стену квартиры, чтобы заряжать все домашние электроприборы.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Возобновляемая энергетика Разработки
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