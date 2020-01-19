Новая Tesla станет хэтчбеком

Прошла неделя – и предложение Илона Маска учесть достижения китайского искусства при разработке будущих автомобилей Tesla начало воплощаться в реальность. В Китае, кроме завода, открывают исследовательский дизайн-центр Tesla. А также показывают автомобиль, над которым надо работать в будущем.

Всего неделю назад, передавая владельцам ключи от первых произведенных в Китае Tesla Model 3, глава компании Илон Маск вспомнил о том, что хорошо бы в Китае иметь не только завод, но и центр разработок.

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RnD центр в Китае

На официальном аккаунте Tesla в китайском мессенджере WeChat появился анонс о создании центра разработки и дизайна в Китае, который уже готов оценивать претендентов. В Tesla подтвердили, что будут исследовать возможности соединить автомобиль и богатые традиции китайского искусства.

Более того, был опубликован скетч нового автомобиля Tesla. Это легковушка в почти однообъемный корпусе с гигантскими колесами.

С учетом того, что в модельном ряду Tesla уже есть два кроссовера: большая Model X и компактный Model Y, скорее всего, речь идет о хэтчбеке. А огромные колеса – дань традиционному стилю концептуальных автомобилей будущего. Например, именно с таких скетчей начался путь Volkswagen ID.3, который в результате оказался компактным городским электрохетчбеком на новой платформе MEB.



Кроме этого изображения, никаких деталей о будущей легковую модель Tesla нет

Интересно, что в стратегическом плане Илона Маска хэтчбек не упоминается. В его реализации Tesla осталось выпустить "городской транспорт для множества пассажиров". И не факт, что это будет автомобиль.

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