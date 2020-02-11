Новейшая EMUI 11 появится на флагманах Huawei

Не все смартфоны самых популярных мировых брендов получили Android 10, однако Google уже тестирует следующую версию своей операционки. Именно на базе Android 11 будет построена новая оболочка EMUI 11. В сети появился неофициальный перечень смартфонов Huawei, которые ее получат.

Если верить прогнозам сетевых информаторов, обновиться до новой прошивки EMUI 11 вскоре после ее релиза смогут пользователи ряда моделей Huawei, сообщает Gizchina.

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Какие телефоны Huawei получат EMUI 11

Новую оболочку на базе очередной версии Android получат:

Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro;

Huawei Mate 30 RS Porsche Design;

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro;

Huawei Mate 20 X (включая 5G-версию)

Huawei Mate 20 Porsche RS и Mate X.

Интересно, что в список также вошли аппараты Huawei P-серии: P40, P40 Pro, P30 и P30 Pro. В линейке nova, по имеющейся информации, обновятся все гаджеты линеек nova 5 и nova 6.

Свежую прошивку на базе Android 11 также приписывают смартфонам суббренда Huawei – Honor.

Какие телефоны Honor получат EMUI 11

Так, ее получат следующие модели:

Honor V30 и V30 Pro;

Honor V20;

Honor 20 и 20 Pro;

Honor 20С;

Honor 20 Youth Edition;

Honor9X и 9X Pro.

Стоит отметить, что приведенный перечень смартфонов еще не подтвержден производителями и базируется на дорожной карте предыдущих обновлений ПО различных моделей китайских вендоров. Ожидается, что Huawei представит EMUI 11 во второй половине 2020 года.

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