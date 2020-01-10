Новый дизайн Facebook: как изменится соцсеть – появились фото

Социальная сеть Facebook заявила о редизайне в конце 2019 года. Сейчас корпорация предоставила доступ к новому интерфейсу ограниченному количеству пользователей. Поэтому в сети начали появляться фото нового дизайна Facebook.

Как пишет издание Cnet, группа пользователей уже получила доступ к новому дизайну. Сейчас они видят всплывающее окно, которое приглашает оценить новый Facebook.

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Если пользователь соглашается, то может установить белый фон и яркие цвета главной страницы или темный фон сети.

Новый дизайн Facebook

Кстати, пользователи, которые согласились тестировать новый дизайн, могут без проблем переключиться на старый. Также они могут прислать компании отзыв о том, что они думают по поводу нового интерфейса, свои замечания и тому подобное.

Пользователям предлагают оценить дизайн Facebook​

Дата запуска

Сначала администрация сети заявляла, что новый дизайн будет доступен уже в конце 2019 года. Сейчас точной даты не называют, однако прогнозируют, что новый дизайн для широкой аудитории станет доступным уже к весне 2020 года.

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