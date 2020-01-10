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Новый дизайн Facebook: как изменится соцсеть – появились фото

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Новый дизайн Facebook 2020 / unsplash.com

Социальная сеть Facebook заявила о редизайне в конце 2019 года. Сейчас корпорация предоставила доступ к новому интерфейсу ограниченному количеству пользователей. Поэтому в сети начали появляться фото нового дизайна Facebook.

Как пишет издание Cnet, группа пользователей уже получила доступ к новому дизайну. Сейчас они видят всплывающее окно, которое приглашает оценить новый Facebook.

Интересно: Facebook будет платить за участие в опросах

Если пользователь соглашается, то может установить белый фон и яркие цвета главной страницы или темный фон сети.

Новий дизайн Facebook

Новый дизайн Facebook

Кстати, пользователи, которые согласились тестировать новый дизайн, могут без проблем переключиться на старый. Также они могут прислать компании отзыв о том, что они думают по поводу нового интерфейса, свои замечания и тому подобное.

Новий дизайн Facebook

Пользователям предлагают оценить дизайн Facebook​

Дата запуска

Сначала администрация сети заявляла, что новый дизайн будет доступен уже в конце 2019 года. Сейчас точной даты не называют, однако прогнозируют, что новый дизайн для широкой аудитории станет доступным уже к весне 2020 года.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Facebook Интернет
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