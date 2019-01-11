Новое поколение Xbox будет работать на процессорах AMD

В четверг, 10 января, Microsoft официально объявила, что игровая консоль Xbox следующего поколения получит процессор от AMD. По последним слухам, редмондцы планируют релиз сразу нескольких игровых консолей.

Об этом сообщает Wccftech.

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Одним из гостей мероприятия AMD был Фил Спенсер – исполнительный вице-президент игрового направления Microsoft и глава Xbox. Общаясь на сцене с Лизой Су глава Xbox и заявил, что Microsoft и AMD продолжат свое сотрудничество для создания "будущих платформ". Сказано это было в контексте именно игровых консолей, так что воспринимать эти слова в другом ключе сложно.

Партнерство и инновации, которые создавались в прошлом, привели к тому, что мы можем сделать сегодня, я думаю, что это будет критически важно для наших будущих начинаний. Я действительно с нетерпением жду возможности показать наши новые платформы и разработки людям,

– подчеркнул Спенсер.



AMD и Microsoft продолжат сотрудничество

Отметим, по слухам Microsoft планирует выпустить сразу несколько консолей нового поколения. Одна из них станет преемницей Xbox One X и предложит "железо" самого высокого уровня. Другая будет нацелена на более массового пользователя и предложит несколько менее производительную "начинку" по привлекательной цене. Наконец, бюджетная модель позволит только запускать игры в облачном сервисе Microsoft Project xCloud.

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