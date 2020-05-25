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Новые AirPods могут получить оригинальную и пока непонятную деталь

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Новые AirPods получат новую функцию
Новые AirPods получат новую функцию / xbt.com

В новом поколении фирменных беспроводных наушников от Apple AirPods могут появиться датчики освещенности. Производитель, якобы, уже закупает соответствующие компоненты.

Как передает ресурс DigiTimes, производством Apple AirPods занимается тайваньская фирма ASE technology. Она уже начала закупать для этого специальное оборудование.

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Для чего

Правда, возникает вопрос, какова функциональная ценность этих сенсоров для пользователя. Этого издание нам не объясняет. Как известно, в смартфонах они регулируют яркость экрана в зависимости от освещенности, когда пользователь находится в помещении или на улице. Однако, в наушниках дисплея нет. По крайней мере в моделях, которые сейчас есть на рынке.

Вероятно, эти датчики будут предназначены для работы биометрических функций, вроде мониторинга пульса или определения насыщения крови кислородом. То есть, это будет некий гибрид наушников и фитнес-трекера. Хотя, опять же, возникает вопрос, как производитель реализует эту функцию.

Коли увидим

Конкретной даты пока не называют. Однако, эксперты предполагают, что датчики могут появиться в AirPods не раньше 2021 года.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Гаджеты Apple Новости Техно
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