Новые детали о Samsung Galaxy S10: смартфон получит рекордную оперативку

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Samsung Galaxy S10 могут представить в феврале
Samsung Galaxy S10 могут представить в феврале / gizchina.com

Точной даты презентации нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 до сих пор не называют, при этом в сети появляются все новые факты об устройстве.

Так, как пишет издание  Gizchina, новый смартфон получит рекордный объем оперативной памяти – 12 ГБ. Кроме того на выбор пользователя будут две модификации с накопителями на 512 ГБ и 1 ТБ.

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Также, по слухам, Galaxy S10 оснащен экраном диагональю 6,7 дюймов и отверстием для селфи-камеры. Топовая модификация будет иметь керамическую заднюю крышку.

По предварительным данным, Galaxy S10 представят в феврале, а его 5G-версию — в марте.

Кроме того, как ранее писал Техно 24, Galaxy S10 может получить сразу 6 модулей камер – 4 датчика основной камеры и фронтальной 2. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.

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Теги: Samsung Техно Смартфоны
Источник: Техно
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