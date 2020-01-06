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Новые фото PlayStation 5 слил в сеть уборщик

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Новые фото PlayStation 5 / Фото из открытых источников

В последнее время участились утечки информации по игровой консоли PlayStation 5. На этот раз нам повезло увидеть новые фотографии комплекта для разработчиков (девкита), вместе с геймпадом DualShock.

Фотографии на своей странице в Facebook опубликовал уборщик, работающий в офисе одной из игровых компаний, которые уже получили девкиты. Вероятно, говорится о Ubisoft, автор фотографий подтвердил, что работает в компании на букву U и попросил не распространять их.

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Не уверен, что это правильное место, но ... Моя первая уборка пыли с прототипа PlayStation 5. Да, я иногда работаю уборщиком в U ... Пожалуйста, не распространяйте это фото,
– написал автор публикации

Изображения подтверждают, что девкит PlayStation 5 имеет V-образную форму корпуса. На передней панели справа есть небольшой экран, где указана MAC-адрес и другая информация. Геймпад выглядит как стандартный DualShock 4. Слева на передней панели находится отверстие привода Blu-ray, ближе к центру видно разъем USB-C.


Новые фото девкита PlayStation 5

Дата выхода PlayStation 5

Ожидается, что PS5 появится на прилавках магазинов в конце 2020 года, но скорее всего финальная версия будет выглядеть иначе.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно PlayStation Sony
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