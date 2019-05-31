Новые фото показывают, что iPhone Xr 2019 лишится одной из фишек

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Новые фото показывают, что iPhone Xr 2019 лишится одной из фишек
Новые фото показывают, что iPhone Xr 2019 лишится одной из фишек

Одним из преимуществ относительно бюджетного iPhone Xr пользователи называли его яркие цвета. Однако, как показывают свежие рендерские фото, новое поколение этого iPhone уже не будет иметь таких ярких цветов.

В прошлом году iPhone Xr был доступен в шести ярких цветах: коралловый, синий, красный, желтый, голубой и черный. Однако, как показывают свежие фото, iPhone Xr 2019 получит классические для Apple цвета: черный, золотистый, серый и красный.

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Что еще известно о iPhone Xr 2019. Он получит 6,1-дюймовый OLED-экран с прямоугольным вырезом. Основная камера получит дополнительный сенсор, который разместят в квадратном модуле.

iPhone Xr 2019

iPhone Xr 2019

Iphone Xr Silver 2019
Iphone Xr Silver 2019

Iphone Xr Jet Black 2019
Iphone Xr Jet Black 2019

Iphone Xr Red 2019
Iphone Xr Red 2019

Разрешение модулей составит по 12 Мп. Второй будет выполнять функцию телеобъектива с 2-кратным оптическим приближением.

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Теги: Новости Техно iPhone iPhone Xr Техно Смартфоны
Источник: Техно 24
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