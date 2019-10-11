Новые слухи о бюджетном iPhone SE2: появились свежие рендерные изображения

В сети появляется все больше слухов о новом поколении бюджетного смартфона от Apple – iPhone SE 2. Авторитетные инсайдеры прогнозируют выход этого смартфона уже в следующем году.

Как передает издание Igeekphone, новые рендеры изображений iPhone SE 2 несколько отличаются от первоначальных фото.

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Как уже сообщалось ранее, новый смартфон позаимствует дизайн iPhone 8, то есть экран получит довольно толстые рамки. Также должны добавить физическую фирменную кнопку Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Так может выглядеть iPhone SE2

Что еще известно? Согласно новым утечкам, новый смартфон получит аппаратную основу iPhone 11, в частности процессор Apple A13 Bionic, которая будет работать в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Вероятно, iPhone SE 2 будет оснащен экраном диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1334x750 пикселей.

Также, согласно новым данным, основная камера вместе со светодиодной вспышкой будет размещена на некотором возвышении относительно плоскости задней панели.

Поэтому новинка получит камеру с хорошей оптикой и будет снимать примерно на одном уровне с нынешними флагманами.

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