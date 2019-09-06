Новые смарт-весы от Huawei умеют не только определять килограммы

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Смарт-весы Yolanda Smart Body Fat Scalе
Смарт-весы Yolanda Smart Body Fat Scalе / gizmochina.com

Китайская компания Huawei представила свои собственные умные веса, получившие название Yolanda Smart Body Fat Scale. Так, устройство имеет более широкий функционал, чем измерение веса.

Как передает ai-gizmochina, весы получили целый ряд датчиков, предназначенных для отслеживания фитнес-параметров.

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В частности, новинка способна анализировать до 17 параметров тела, например пульс в состоянии покоя, по которому можно проанализировать состояние здоровья пользователя.

Yolanda Smart Body Fat Scale
Цена очень доступна

Yolanda Smart Body Fat Scale также поддерживают Wi-Fi и Bluetooth, поэтому могут автоматически отправлять информацию в облако или на смартфон.

Также поддерживаются профили для нескольких пользователей.

Цена. Стоимость новинки составляет 99 юаней – это около 13 долларов или 400 гривен.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Huawei
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