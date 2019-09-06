Новые смарт-весы от Huawei умеют не только определять килограммы

Китайская компания Huawei представила свои собственные умные веса, получившие название Yolanda Smart Body Fat Scale. Так, устройство имеет более широкий функционал, чем измерение веса.

Как передает ai-gizmochina, весы получили целый ряд датчиков, предназначенных для отслеживания фитнес-параметров.

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В частности, новинка способна анализировать до 17 параметров тела, например пульс в состоянии покоя, по которому можно проанализировать состояние здоровья пользователя.



Цена очень доступна

Yolanda Smart Body Fat Scale также поддерживают Wi-Fi и Bluetooth, поэтому могут автоматически отправлять информацию в облако или на смартфон.

Также поддерживаются профили для нескольких пользователей.

Цена. Стоимость новинки составляет 99 юаней – это около 13 долларов или 400 гривен.

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