Новый дизайн iPhone подтверждают фото чехлов

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Новый дизайн iPhone подтверждают фото чехлов
Новый дизайн iPhone подтверждают фото чехлов / Фото из соцсетей

Похоже, будущие новинки от Apple, которые сейчас фигурируют под названиями iPhone XI и iPhone XI Max, действительно получат квадратный модуль камеры. Это подтверждают и изображения чехлов, которые опубликовал популярный инсайдер Бен Гескин.

Он утверждает, что эти чехлы предназначены для iPhone, которые компания должна представить осенью.

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Что известно о камере. В этом квадратном модуле, по слухам, инженеры должны разместить тройную камеру. О ее характеристиках пока ничего неизвестно.

При этом бюджетней версия – iPhone XIr (iPhone 11) будет оснащена двойной камерой. Смартфон тоже будет иметь квадратный модуль, ведь там же будет размещена LED-вспышка. Разрешение модулей составит по 12 Мп. Второй будет выполнять функцию телеобъектива с 2-кратным оптическим приближением.

Обе будущие новинки получат новый чипсет Apple A13 Bionic, построенный по 7-нанометровому техпроцессу.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны iPhone Apple iPhone Xr
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