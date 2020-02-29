Новый дудл от Google – 29 февраля: зачем нужен и чем этот день особенный

29 февраля – дата, которая случается раз в четыре года. Именно этот день "лишний" в високосном году (на самом деле, конечно, совсем не лишний). А еще 29 февраля – Международный день редких заболеваний и Касьянов день.

Чтобы выделить уникальность и особенность даты 29 февраля, Google посвятил ей дудл. На картинке, которую могут видеть все пользователи поисковика, вторая буква "О" в слове Google обозначена цифрой "29".

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А рядом с обеих сторон – цифры 28 и 1. Таким образом Google показывает, что 29 февраля – последний день месяца и последний день календарной зимы.

Зачем в феврале иногда есть 29 число? 29 число в феврале ввели для того, чтобы календарный год отвечал астрономическому.



Дело в том, что полный оборот вокруг Солнца планета Земля делает больше, чем за 365 дней, а именно – за 365,24219 дня.



Чтобы выровнять ситуацию, один раз в четыре года календарный год должен длиться 366 дней. Такой год называют високосным.

29 февраля – Международный день редких заболеваний . Европейская организация по изучению редких болезней EURORDIS специально выбрала именно самый редкий день в году для того, чтобы символически напомнить об этой проблеме. В невисокосные годы Rare Disease Day, конечно, также отмечают, но 28 февраля.

29 февраля по церковному календарю - это Касьянов день (от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина). У славян, к слову, это день ассоциировался с различными демоническими воздействиями: в частности, растут риски заболеть или даже умереть, а также любая работа не будет ладиться.

Что интересного происходило 29 февраля

В 1288 Шотландия установила 29 февраля днем, когда женщина может предложить брак мужчине. В случае отказа тот должен был уплатить штраф.

В 1504 году 29 февраля Христофор Колумб использовал лунное затмение, чтобы запугать индейцев на Ямайке.

В 1712 году в Швеции после 29 февраля наступило 30 февраля.

29 февраля 1940 – день рождения Вселенского патриарха Варфоломея. Ему исполнилось 80. Именно он вручил Украине Томос об автокефалии, чем завершил процесс создания Православной церкви Украины



А еще 29 февраля 1940 родился Йожеф Сабо – знаменитый советский футболист и украинский футбольный тренер.



Дудл от Google до 29 февраля

В народе говорят, что в этот день нельзя выходить из дома до восхода солнца, а также не стоит ссориться и скандалить (думаем, этого не стоит также делать и в любой другой день).