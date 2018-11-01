Новый MacBook Air получил полезную функцию относительно безопасности

Во время презентации Apple 30 октября в компании представили новое поколение ноутбука MacBook Air. Как акцентировали разработчики, новинка получила процессор безопасности T2, благодаря этому макбук получил более надежную защиту.

Об этом пишет издание The Next Web.

В частности, благодаря новому процессору, система отключает микрофон, когда крышка ноутбука закрыта, чтобы никто не мог подслушивать пользователей.

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Это аппаратная функция, поэтому в компании уверяют, ни одно программное обеспечение не может получить доступ к микрофону.

"Портативные компьютеры Mac с Apple T2 Security Chip оснащены аппаратным разъединителем, который гарантирует, что микрофон отключается каждый раз, когда крышка закрыта. Это разъединение реализовано только в аппаратном обеспечении и, следовательно, препятствует использованию программного обеспечения даже с правами root или ядра в macOS и даже программным обеспечением на чипе T2", – сообщили в Apple.

Правда новый процессор не отключает камеру у MacBook, но ее поле зрения полностью заблокировано при закрытой крышке.

Также T2 имеет сопроцессор для шифрования данных файловой системы Apple (APFS), защиты загрузки от атак и защиты TouchID.

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