Новый марсоход получит мощный лазер: для чего он

Ровер NASA Curiosity уже 8 лет путешествует по поверхности Марса. В 2020 у аппарата начались проблемы, однако уже совсем скоро ему на смену отправят новый ровер – Mars 2020, который получит передовое научное оборудование и настоящий лазер.

Особенности лазера и его назначение

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Комплекс ChemCam на Curiosity служит для расчистки пути и может расплавлять небольшие предметы, сообщает SlashGear.

Mars 2020 оснащен более передовой системой SuperCam, которая сможет буквально расщеплять объекты на расстоянии 7 метров. Температура инфракрасного лазерного луча при этом будет доходить до 10 000 градусов.

Что интересно, ровер будет анализировать спектр полученных паров, определяя на месте, нужно ли отправлять информацию на Землю или она не стоит дальнейших исследований. Для поиска нужных для испарения объектов в системе SuperCam задействован искусственный интеллект, который также позволит точно проводить прицеливание.

Как работает лазер на марсоходе Mars 2020 – смотрите видео

Зеленый лазер, который входит в комплект SuperCam, способен определять молекулярный состав материалов и основан на технологии, которую называют спектроскопией комбинационного рассеивания.

Марсоход получит микрофоны

В дополнение ко всему ровер оснастят микрофоном, который даст возможность ученым слушать, как лазер попадает в цель. Звук должен меняться в зависимости от свойств материала. Еще один микрофон будет захватывать звуки во время движения, спуска и посадки.

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