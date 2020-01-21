Новый рекорд: геймер прошел Dark Souls без единой царапины

Опытные геймеры порой любят придумывать себе необычные, а иногда безумные челленджи. Отдельная категория таких испытаний над собой – попытки добраться до финальных титров, не получив вреда для здоровья персонажа. Недавно один умелый стример смог провернуть такой трюк с первой частью игры Dark Souls.

В чем суть челленджа

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Вообще, прохождением легендарного детища FromSoftware в формате No Hit уже никого не удивишь. Его суть заключается в том, чтобы совсем не получить урон от вражеских атак; при этом в такого рода забегах допускаются небольшие потери здоровья в связи с падениями или влиянием на игровой аватар элементов уровня вроде огня или яда.

Как игру прошел SquillaKilla

Что-то подобное – давно проторенная дорожка, по которой стример с ником SquillaKilla решил не идти. Он первым в мире прошел Dark Souls и все DLC к ней без единой царапины. Он не падал с высоты, не обжигался, не травился, и дошел до финала невредимым.

Секрет прост – его нет. Только мастерство: стример идеально парировал все атаки боссов, а с обычными врагами предпочитал разбираться с помощью дальнобойного оружия.

Прохождение игры Dark Souls – смотрите видео

Невооруженным глазом видно, что геймер знаком с ролевым экшеном FromSoftware не понаслышке и уже успел изучить Dark Souls вдоль и поперек. А потому пытаться повторить его достижения стоит только тем, кто прошел игру не один, не два и, возможно, даже не десять раз. Остальным же лучше поберечь нервы.

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